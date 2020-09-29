Эдмонтон, Канада, , 08:17 — REGNUM Четыре российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающие Никита Кучеров и Александр Волков.

В финальной серии «Тампа» обыграла «Даллас Старз» со счётом 4−2. В шестом матче «Лайтнинг» одержали победу со счётом 2:0.

Напомним, в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз» Кубок Стэнли выиграли Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. В 2018 году обладателями престижного трофея стали игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В 2016 и 2017 годах Кубок Стэнли дважды подряд выиграл Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз».

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