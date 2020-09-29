Эдмонтон, Канада, , 08:08 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «Тампа» обыграла «Даллас» со счётом 4−2.

В шестом матче хоккеисты «Лайтнинг» победили со счётом 2:0. Шайбы забросили Брейден Пойнт и Блейк Коулман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 22 броска по своим воротам. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 27 из 29 бросков.

«Тампа» во второй раз в своей истории выиграла Кубок Стэнли. В первый раз это произошло в 2004 году.

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