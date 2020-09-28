Москва, , 22:37 — REGNUM «Спартак» выиграл очередное московское дерби, обыграв «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась победой «красно-белых» по результатам серии буллитов со счетом — 5:4.

Лучшим нападающим в составе «Спартака» по результативности стал финн Йори Лехтеря, на его счету три голевые передачи. По два очка набрали нападающие Робин Ганзл и Сергей Широков, а также защитник Эмиль Дьюсе.

В составе «Динамо» три очка набрал Даниил Тарасов, по два балла в свой актив вписали Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.

Основное и дополнительное время матча закончились с равным счетом — 4:4. В серии буллитов «Спартак» обыграл «Динамо», реализовав все попытки.

«Милиционеры» занимают четвертое место Запада с 13 очками на счету. «Спартак» находится двумя строчками ниже, в их активе 9 баллов.