Лондон, , 22:03 — REGNUM «Фулхэм» на своем поле не смог обыграть «Астон Виллу» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась уверенной победой гостей со счетом — 3:0.

Счет встречи был открыт на четвертой минуте матча — с передачи Джона Макгина отличился атакующий полузащитник Джек Грилиш. Позднее на 15-й минуте Макрина снова записал на свой счет голевую передачу, на сей раз гол забил Конор Хурихэйн. В начале второго тайма итоговый счет установил защитник Тайрон Мингс.

«Астон Вилла» заняла вторую строчку, на их счету 9 очков в трех матчах. «Фулхэм» занимает последнее место с нулем в графе набранных очков.