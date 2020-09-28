Буффало, США, , 21:47 — REGNUM Журналист Боб Маккензи сообщил, что «Рейнджерс» интересовались возможностью обмена нападающего «Баффало» Джека Айкеля.

«Представьте мое удивление, когда я услышал о возможном обмене Айкела.

Есть непроверенная информация о том, что он попросил обмен из «Баффало», а «Рейнджерс» интересуются им. В «Сэйбрс» говорят, что клуб не собирается обменивать Джека.

Но после того, как Кевин Адамс стал генеральным менеджером, несколько команд интересовались, доступен ли игрок для обмена. Говорят, что «Рейнджерс» входят в число интересующихся», — написал инсайдер в своем «Твиттере».

Действующий контракт Айкеля с «Баффало» рассчитан до конца сезона 2025/2026 с годовым окладом 10 миллионов долларов. В минувшем чемпионате НХЛ он набрал 78 (36+42) очков в 68 матчах.