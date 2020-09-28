Химки, Московская область, , 21:24 — REGNUM «Химки» одержали свою первую победу в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги, обыграв московское «Динамо» на домашнем поле в рамках девятого тура. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 19-й минуте, это сделал 22-летний полузащитник Александр Ломовицкий.

«Химки» поднялись на 14-е место турнирной таблицы, набрав шесть очков в девяти матчах. «Динамо» занимает девятое место с 14 очками на счету.