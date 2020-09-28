Индианаполис, США, 28 сентября 2020, 20:58 — REGNUM Защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо думает об уходе из клуба в ближайшее межсезонье, информирует The Athletic.
Согласно данным источника, действующее соглашение Оладипо с клубом рассчитано еще на год, игрок заработает по нему 21 миллион евро. Защитник может продолжить карьеру в «Бостоне», «Пэйсерс» обменяют его на форварда Гордона Хэйворда.
В минувшем регулярном чемпионате Оладипо из-за травмы провел лишь 19 матчей. В среднем он набирал 14,5 очка и 3,0 подбора за игру.