Индианаполис, США, , 20:58 — REGNUM Защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо думает об уходе из клуба в ближайшее межсезонье, информирует The Athletic.

Согласно данным источника, действующее соглашение Оладипо с клубом рассчитано еще на год, игрок заработает по нему 21 миллион евро. Защитник может продолжить карьеру в «Бостоне», «Пэйсерс» обменяют его на форварда Гордона Хэйворда.

В минувшем регулярном чемпионате Оладипо из-за травмы провел лишь 19 матчей. В среднем он набирал 14,5 очка и 3,0 подбора за игру.