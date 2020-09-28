Химки, Московская область, , 20:46 — REGNUM 28 сентября на «Арене Химки» в рамках девятого тура РПЛ 2020/21 «Химки» одержали победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте матча забил 22-летний российский фланговый нападающий Александр Ломовицкий.

Желтые карточки: Куат — 9, Евгеньев — 42, Фомин — 43, Кухарчук — 57, Скопинцев — 64, Данилкин — 67, Идову — 85, Тихий — 90.

Одержав первую победу в сезоне, «Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-ю строчку. «Динамо» с 14-ю баллами осталось на 9-й позиции.