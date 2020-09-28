Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Американские военные на полигоне Юма в штате Аризона отработали приемы «будущей войны с Россией и Китаем», сообщает 28 сентября Defense News.

Одним из тренировочных объектов борьбы был выбран аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

Сообщается, что на «амбициозных испытаниях» демонстрировались беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности применения в бою космических спутников и наземных роботов.

Спутники определили местоположение «вражеских» систем противовоздушной обороны (ПВО), передали данные на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), которая переправила информацию на полигон Юма, на позицию артиллерийского орудия, созданного в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — «Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности». Утверждается, что это орудие способно вести огонь на расстоянии до 70 км.

Кроме того, положение командно-диспетчерского узла ПВО условного противника было зафиксировано с помощью вертолета-разведчика, а затем «цель» уничтожили ракетой Hellfire, выпущенной с дрона Grey Eagle с «рекордно небольшой высоты» — около 91 метра.

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