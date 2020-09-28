Перуджа, Италия, , 18:15 — REGNUM Подразделение Счетной палаты Италии в Перудже в понедельник, 28 сентября, сообщила о начале собственной проверки по делу о попытке оформить гражданство Италии футболисту Луису Суаресу предположительно незаконным путём.

Луис Суарес Анна Нэсси

Как сообщалось ранее, основное расследование проводит прокуратура, у которой есть данные, что необходимый для получения гражданства результат экзамена Суареса в университете Перуджи был сфальсифицирован.

Футболист рассматривал возможность получения гражданства Италии, чтобы выступать за «Ювентус» не в качестве легионера, в настоящее время он уже является игроком мадридского «Атлетико».

Суарес не проходит по делу в качестве подозреваемого, однако претензии могут быть предъявлены юристам «Ювентуса «и самому клубу.