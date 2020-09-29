Токио, , 07:58 — REGNUM Ёсиро Мори, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, 28 сентября заявил, что Игры состоятся следующим летом, «что бы ни случилось», сообщает информационное агентство Kyodo.

Бывший премьер-министр Японии и глава оргкомитета сделал это заявление на мероприятии, организованном правящей Либерально-демократической партией. Он пояснил свою позицию, сказав, что разрабатываемые сейчас меры сделают Игры безопасными при любом стечении обстоятельств.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые должны были состояться летом 2020 года, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Согласно новому плану, Олимпиада откроется 23 июля, а Паралимпиада — 24 августа.

Правительство Японии разрабатывает меры, которые позволят спортсменам въезжать в страну, тренироваться и участвовать в соревнованиях без риска распространения инфекции.

На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил оптимистическую позицию относительно перспективы проведения Игр. Он, однако, признал, что ситуация в мире все ещё остаётся неопределенной.