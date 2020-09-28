Париж, 28 сентября 2020, 16:42 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
Тим три раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и 2 из 7 брейков.
Во втором круге турнира Тим сыграет с американским теннисистом Джеком Соком.