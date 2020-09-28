Москва, , 16:29 — REGNUM На пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) переизбран Борис Скрынник. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба организации.

Выборная конференция ФХМР прошла 28 сентября. Скрынник избран на новый срок единогласно.

Также на конференции был избран ответственный секретарь организации, которым стал Алексей Плешаков, состав исполкома и контрольно-ревизионной комиссии ФХМР.

Скрынник стал президентом ФХМР в 2009 году. С 2005 года он также возглавляет Международную федерацию хоккея с мячом (FIB).

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