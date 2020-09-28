Москва, , 16:00 — REGNUM Состав молодёжной сборной России по футболу на матчи Евро-2021 с Эстонией и Латвией опубликован 28 сентября на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В сборную вызваны вратари Матвей Сафонов, Денис Адамов («Краснодар») и Александр Максименко («Спартак»).

Линию защиты представляют Павел Маслов («Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Артём Голубев («Уфа»), Наир Тикнизян (ЦСКА) и Никита Калугин («Сочи»).

Из полузащитников в команду вызваны Константин Кучаев, Иван Обляков, (ЦСКА), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Лесовой («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Денис Макаров («Рубин») и Александр Ломовицкий («Химки»).

В линии нападения — Иван Игнатьев («Рубин»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулёв («Динамо»).

В расширенный состав сборной включён защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который продолжает восстановление и подготовку к матчам в клубе. В связи с повреждением решение о вызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова будет принято позднее.

Молодёжная сборной России начнёт подготовку на базе в Новогорске 4 октября.