Москва, , 15:40 — REGNUM Защитник немецкого клуба «Зандхаузен», выступающего во второй бундеслиге, Александр Жиров вызван в сборную России по футболу. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба команды.

29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В России он также играл за «Анжи», «Томь», «Краснодар», и «Енисей».

В 2018 году он уехал в Германию, где играет за «Зандхаузен» во второй бундеслиге. В немецкой команде он является игроком основного состава — в сезоне 2019/20 сыграл 33 матча.

Жиров ранее попадал в расширенный состав сборной России. Фабио Капелло включал его список игроков на матч чемпионата Европы против команды Черногории и товарищескую игру с Казахстаном. Однако в окончательную заявку футболист не вошёл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на октябрьские матчи Лиги наций.

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