Москва, , 15:19 — REGNUM Началась предвыборная кампания на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба организации.

ВФЛА объявила о старте предвыборной кампании 28 сентября. В рамках кампании региональные федерации могут выдвигать кандидатов на пост главы организации.

Отмечается, что выборы состоятся 30 ноября во время конференции ВФЛА в Москве. Кроме того, будут избраны члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА.

Напомним, в феврале 2020 года президентом ВФЛА стал Евгений Юрченко. В июле он подал в отставку на фоне резонанса, который был вызван невыплатой штрафа в адрес World Athletics. Позднее было принято решение, что Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.

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