Красноярск, , 14:34 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Енисей» Владислав Молчан перешёл во французский «Кан». Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба красноярской команды.

«Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего игрока и выплатит денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. При этом 30% от суммы получит петербургский «Зенит», из которого в феврале 2020 года Молчан перешёл в «Енисей».

«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В составе красноярской команды Молчан сыграл четыре матча. «Кан» играет во втором дивизионе чемпионата Франции.