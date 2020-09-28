Рупольдинг, Германия, , 14:30 — REGNUM Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс сердечный приступ и помещён в искусственную кому. Об этом 28 сентября сообщает шведское издание Expressen.

Отмечается, что около немецкого города Рупольдинг Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки. 65-летнего тренера реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайн. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. Также он работал со сборной Швеции.

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