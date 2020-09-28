Москва, , 14:17 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на матчи Лиги наций, которые пройдут в октябре. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба команды.

В заявку попали 26 футболистов, среди которых три вратаря: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Из защитников в команду вызваны Георгий Джикия, Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Петров («Краснодар»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия).

Линия полузащиты представлена такими игроками, как Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Алексей Ионов («Ростов»), Антон Миранчук («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Далер Кузяев.

В атакующей линии — Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Напомним, 8 октября сборная России сыграет контрольный матч с командой Швеции, а после этого проведёт две домашние игры в рамках Лиги наций — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

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