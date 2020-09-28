Мехико, , 13:30 — REGNUM Чемпионат мира по современному пятиборью 2020 года отменён из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM), 28 сентября сообщает пресс-служба организации.

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"Мы с тяжёлым сердцем объявляем об этом решении», — сказал президент UIPM Клаус Шорманн.

По его словам, было предложение провести соревнования в ноябре и декабре, но возникало много трудностей и опасений в связи с этим. Поэтому исполком принял решение не проводить турнира.

Первоначально чемпионат мира должен был пройти с 25 по 31 мая 2020 года в китайском городе Сямынь. Впоследствии он был перенесён в мексиканский Канкун на период с 30 ноября по 8 декабря.