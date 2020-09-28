Москва, , 13:23 — REGNUM Лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников. Об этом сентября сообщается на сайте лиги.

В двух матчах Сошников забил два гола и отдал пять результативных передач, что стало лучшим результатом недели

Лучшим защитником признан американец Бреннан Менелл, играющий за минское «Динамо». В трёх матчах он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Его общий показатель полезности составил «+5».

Лучшим голкипером стал признан вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский, который одержал победы в двух матчах, а в одном из них сыграл на ноль. В среднем он отразил 96,23% бросков, что стало лучшим результатом недели. Коэффициент надежности составил 0,97, а «сухая» серия продлилась 107 минут 10 секунд.

Лучшим новичком признан защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. Он набрал в них 3 (1+2) очка в двух матчах.