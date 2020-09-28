Ньон, Швейцария, , 13:02 — REGNUM Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато обслужит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар». Об этом 28 сентября сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Резервным судьёй назначен Даниэле Довери.

Матч ПАОК — «Краснодар» пройдёт 30 сентября в Салониках (Греция). В первой игре «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.

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