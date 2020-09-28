Махачкала, , 12:43 — REGNUM Первый в Дагестане дрифт-фестиваль состоялся 26 сентября на развлекательной площадке «Арена» в городе Каспийске. Участниками мероприятия стали порядка 20 профессиональных и начинающих гонщиков из Дагестана, Ставрополья, Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщается на странице арены в Instagram.

Гонкам и парным заездам предшествовала торжественная программа. Президент федерации авто‑ и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов в своем выступлении отметил, что главная задача подобных мероприятий — продвижение туристического имиджа республики, популяризация гоночных заездов только на специальных трассах, а также соблюдение правил дорожного движения в обычной городской езде.

Сами заезды продлились до позднего вечера. Победителем фестиваля стал житель Дагестана Магомед Юсупов, второе место завоевал Азат Исламов из Ставропольского края, третьим стал дагестанец Курбан Исмаилов. Каждый из них получил ценные призы, кубки, медали и грамоты. Само мероприятие и дрифт-шоу, по данным организаторов, посетили около 3 тыс. человек.