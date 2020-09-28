Москва, 28 сентября 2020, 12:20 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова осталась на 31-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённый версия рейтинга опубликована 28 сентября на сайте организации.
На прошлой неделе Александрова играла на турнире в Страсбурге, на котором дошла до второго круга. 27 сентября она вышла во второй круг Roland Garros.
Лидером рейтинга является австралийская теннисистка Эшли Барти. На втором месте идёт румынка Симона Халеп (Румыния). Замыкает тройку Наоми Осака (Япония).
Рейтинг WTA от 28 сентября:
- Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;
- Симона Халеп (Румыния) — 7255;
- Наоми Осака (Япония) — 5780;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;
- Элина Свитолина (Украина) — 4960;
- София Кенин (США) — 4700;
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335;
- Серена Уильямс (США) — 4080;
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
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