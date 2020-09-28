Неаполь, Италия, , 12:06 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Дженоа» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Ирвин Лосано (10, 65). Ещё по голу забили Пётр Зелиньски (46), Дрис Мертенс (57), Элиф Элмас (69) и Маттео Политано (72).

«Наполи» набрал шесть очков в двух матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Дженоа» с тремя очками идёт на 11-м месте.

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