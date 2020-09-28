Токио, , 11:36 — REGNUM Эстафета олимпийского огня в Японии начнётся 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима. Об этом сообщает 28 сентября информационное агентство Kyodo со ссылкой на организаторов Игр в Токио.

Эстафета начнется в футбольном тренировочном центре J-Village и продлится 121 день, охватив все 47 префектур Японии. График эстафеты 2020 года сдвинулся на один день, чтобы соответствовать календарю 2021 года.

Напомним, Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио, которые должны были состояться летом 2020 года, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Согласно новому плану, Олимпиада откроется 23 июля, а Параолимпиада — 24 августа.

В эстафете олимпийского огня примут участие 10 тыс. бегунов. Их состав почти не изменитс, относительно уже отобранного состава для эстафеты в 2020 году.

Эстафета параолимпийского огня состоится в августе. Изначально организаторы хотели сократить эту эстафету, чтобы снизить расходы, которые возросли из-за переноса Игр. Однако они отказались от этой идеи, получив резкое неодобрение со стороны местных властей, которые уже вложились в мероприятие.

Напомним, олимпийский огонь был зажжён в начале этого года на месте древней Олимпии в Греции. Его привезли в Японию 20 марта, за четыре дня до того, как было принято решение о переносе Игр.

В настоящий момент факел находится в Олимпийском музее рядом с главным стадионом Игр в центре Токио.