Рим, , 10:39 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ромы» дубль оформил полузащитник Жордан Верету (31, 45), забивший один их своих голов в пенальти. «Ювентус» смог отыграться благодаря двум голам Криштиану Роналду (44, 69), один из которых также был с пенальти.

Отметим, что с 62-й минуты «Ювентус» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Адриена Рабьо.

«Ювентус» набрал четыре очка в двух матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. «Рома» с одним очком идёт на 15-м месте.