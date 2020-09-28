Сочи, Краснодарский край, , 10:20 — REGNUM Победителем Гран-при России по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Гонка прошла 27 сентября на трассе «Сочи Автодром».

Второе место занял нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Замкнул тройку британец Льюис Хэмилтон «Мерседес».

Российский пилот Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», занял восьмое место и набрал четыре очка.

Общий зачёт «Формулы-1».