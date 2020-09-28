Сочи, Краснодарский край, 28 сентября 2020, 10:20 — REGNUM Победителем Гран-при России по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Гонка прошла 27 сентября на трассе «Сочи Автодром».
Второе место занял нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Замкнул тройку британец Льюис Хэмилтон «Мерседес».
Российский пилот Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», занял восьмое место и набрал четыре очка.
Общий зачёт «Формулы-1».
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 205 очков
- Валттери Боттас («Мерседес») — 161
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 128
- Ландо Норрис («Макларен») — 65
- Александер Албон («Ред Булл») — 64
- Даниэль Риккардо («Рено») — 63
- Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57
- Шарль Леклер («Феррари») — 57
- Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 56
- Пьер Гасли («Альфа Таури») — 45
- Карлос Сайнс («Макларен») — 41
- Эстебан Окон («Рено») — 36
- Себастьян Феттель («Феррари») — 17
- Даниил Квят («Альфа Таури») — 14
- Нико Хюлькенберг — 6
- Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2
- Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2
- Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.