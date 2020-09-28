Мадрид, , 09:50 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Гранадой» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Атлетико» голы забили Диего Коста (9), Анхель Корреа (47), Жоау Фелиш (65), Маркос Льоренте (72) и Луис Суарес (85, 93), оформивший дубль.

Отметим, что Суарес провёл свой первый матч за «Атлетико». Кроме двух голов, он отметился результативной передачей.

«Атлетико» сыграл первый матч в сезоне и набрал три очка. «Гранада» с шестью очками идёт на втором месте.

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