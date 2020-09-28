Кадис, Испания, , 09:45 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Кадисом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник «Кадиса» Сальва Санчес. На 65-й минуте форвард «Севильи» Люк де Йонг восстановил равновесие.

Победу «Севилье» принёс точный удар нападающего Мунира Эль-Хаддади на 90-й минуте. А спустя четыре минуты хавбек Иван Ракитич забил третий мяч в ворота «Кадиса».

«Севилья» после трёх туров набрала пять очков и идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании. «Кадис» с тремя очками занимает 15-е место.

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