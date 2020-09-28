Москва, 28 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 28 сентября на сайте организации.
После победы на турнире в Гамбурге Рублёв поднялся на две строчки, с 14-го на 12-е место. Даниил Медведев сохранил за собой пятое место. Карен Хачанов остался на 16-м.
Рейтинг ATP от 28 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
- Доминик Тим (Австрия) — 9125.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
- Даниил Медведев (Россия) — 5890.
- Стефанос Циципас (Греция) — 5385.
- Александр Зверев (Германия) — 4650.
- Маттео Берреттини (Италия) — 3030.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.
Читайте ранее в этом сюжете: Рублёв стал победителем турнира в Гамбурге