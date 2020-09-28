Москва, , 09:31 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 28 сентября на сайте организации.

После победы на турнире в Гамбурге Рублёв поднялся на две строчки, с 14-го на 12-е место. Даниил Медведев сохранил за собой пятое место. Карен Хачанов остался на 16-м.

Рейтинг ATP от 28 сентября:

Новак Джокович (Сербия) — 11 260. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. Доминик Тим (Австрия) — 9125. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. Даниил Медведев (Россия) — 5890. Стефанос Циципас (Греция) — 5385. Александр Зверев (Германия) — 4650. Маттео Берреттини (Италия) — 3030. Гаэль Монфис (Франция) — 2860. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.

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