Москва, 28 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 28 сентября на сайте организации.

После победы на турнире в Гамбурге Рублёв поднялся на две строчки, с 14-го на 12-е место. Даниил Медведев сохранил за собой пятое место. Карен Хачанов остался на 16-м.

Рейтинг ATP от 28 сентября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
  3. Доминик Тим (Австрия) — 9125.
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
  5. Даниил Медведев (Россия) — 5890.
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 5385.
  7. Александр Зверев (Германия) — 4650.
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 3030.
  9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.

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