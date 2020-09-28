Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM Победа в выездном матче с тульским «Арсеналом» для «Ростова» (2:3) бесценна с психологической точки зрения. На это указал главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин.

«Именно психологически — она [победа] бесценна. Команда показала, что после такого тяжелого поражения, чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики. Понятно, что тревога была, естественно. Проигрывать против команды с такими быстрыми игроками, которые могут убежать в контратаку. Нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава Богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что в составе «Ростова» лучшим игроком матча признан Кенто Хасимото, оформивший дубль. Также отметился точным ударом в ворота хозяев поля Евгений Чернов. В составе тульского «Арсенала» по голу на свой счёт записали Эванс Кангва и Мохаммед Кадири.

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