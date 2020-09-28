Гамбург, Германия, , 09:12 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в финале турнира в Гамбурге. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Рублёв три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, семь ошибок на подаче и 4 из 13 брейков.

Для Рублёва этот трофей стал третьим в сезоне. Ранее он одержал победы на турнирах в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).

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