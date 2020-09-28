Лондон, , 08:49 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Вест Хэма» дубль оформил нападающий Джаррод Боуэн (17, 57). На 66-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес отметился автоголом. Завершил разгром форвард «Вест Хэма» Себастьян Аллер на 93-й минуте.

«Вест Хэм» после трёх матчей набрал три очка и идёт на 10-м месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с тремя очками идёт на 16-м месте.

Читайте также: Хет-трик Варди принёс «Лестеру» победу над «Манчестер Сити»