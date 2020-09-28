Манчестер, Великобритания, , 08:36 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Лестера» хет-трик оформил нападающий Джейми Варди (37, 53, 58), который забил два своих гола из трёх с пенальти. Ещё по голу забили полузащитники Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88), реализовавший пенальти.

«Манчестер Сити» смог забить дважды. На четвёртой минуте форвард Рияд Марез отправил мяч в ворота своей бывшей команды, а на 84-й отличился защитник Натан Аке.

«Лестер» после трёх матчей возглавляет турнирную таблицу, на счету команды девять очков. «Манчестер Сити» с тремя очками идёт на 13-м месте, имея матч в запасе.