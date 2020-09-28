Орландо, США, , 08:25 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в шестом матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 125:113.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, сделавший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, записавший на свой счёт 26 очков.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4−2 и вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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