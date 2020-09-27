Тула, , 23:34 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили «Ростову». Встреча, завершившаяся со счётом 2:3, прошла 27 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе гостей голевыми действиями отметились Евгений Чернов и Кэнто Хасимото (дубль). У хозяев поля Эванс Кангва и Мохаммед Кадири.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты тульского «Арсенала», в активе которых восемь баллов, находятся на 12-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября футболисты московского ЦСКА уступили столичному «Локомотиву» в домашнем матче девятого тура РПЛ. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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