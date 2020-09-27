Грозный, , 19:02 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли екатеринбургский «Урал». Встреча, завершившаяся со счётом 2:0, прошла 27 сентября на стадионе Ахмат Арена в Грозном.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России грозненский «Ахмат» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты екатеринбургского «Урала», в активе которых 10 баллов, находятся на 11-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября футболисты «Сочи» сыграли вничью с клубом «Краснодар» в домашнем матче девятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 1:1.

Читайте также: «Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью