Токио, , 17:23 — REGNUM В Японии завершился Осенний турнир по сумо. Кубок Императора 27 сентября завоевал Сёдай, сообщает информационное агентство Kyodo.

Сумо Yokota Air Base

Журналисты отмечают, что 28-летний спортсмен одержал 13 побед и потерпел два поражения в ходе соревнований.

В этом турнире не участвовали два основных сумоиста Японии Хакухо и Кукурю из-за травм. Кроме того, многие спортсмены выбыли из соревнований из-за заражения коронавирусом.

Сёдай — первый борец сумо из префектуры Кумамото, выигравший национальный турнир.