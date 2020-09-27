Памплона, Испания, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб из Валенсии «Леванте» обыграл команду «Осасуна» из Памплоны в матче третьего тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Счет в матче открыли хозяева, усилиями хавбека Роберто Торреса, отличившегося на 38-й минуте. Однако на этом футбольная фортуна от них отвернулась и за этим последовали три гола гостей в исполнении полузащитника Гонсало Мелеро (42-я), форвард Рохера Марти (77-я) и хавбека Хосе Луиса Моралеса (81-я), что принесло им победу.

Отметим, по итогам встречи «Леванте» набрал три очка, что позволило ему занять девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.