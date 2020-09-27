Париж, 27 сентября 2020, 15:54 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Австрии Астре Шарме в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), проходящего в Париже.
Австрийская спортсменка обыграла представительницу России в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 5:7.
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Блинкова шесть раз подала навылет, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 брейк — пойнтов. Победительница за это же время допустила четыре двойных ошибки и реализовала 7 из 18 брейк-понйтов.
Отметим, открытый чемпионат Франции, его действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, досрочно завершившая нынешний сезон.