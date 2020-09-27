Гельзенкирхен, Германия, , 15:13 — REGNUM Футбольный клуб из Гельзенкирхена «Шальке» уволил своего главного тренера Давида Вагнера с занимаемого им поста. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что вместе с Вагнером из команды уйдут его помощники — Кристоф Бюлер и Франк Фрелинг. При этом ранее команда «Шальке» проиграла в первых двух турах немецкой Бундеслиги мюнхенской «Баварии» со счетом 0:8 и «Вердеру» из Бремена со счетом 1:3.

«Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два тура сезона не принесли необходимых результатов», — заявил по поводу данного решения спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер.

Отметим, Давид Вагнер возглавил клуб из Гельзенкирхена в 2019 году и сменил на этом посту Доменико Тедеско, который в настоящее время является главным тренером московского клуба «Спартак».