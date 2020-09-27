Париж, , 13:48 — REGNUM Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала верх над представительницей США Шелби Роджерс в матче первого круга турнира Roland Garros, проходящего в Париже.

Теннис (сс) tenisenelatlantico

Спортсменка из России обыграла свое американскую оппонентку в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время победительница один раз подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 6 брейк-пойнтов. Ее соперница за этот же временной период сделала 3 подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Отметим, Камилла Рахимова стала единственной спортсменкой из России, сумевшая пробиться в основную сетку турнира через квалификационные игры, при этом это первое для нее участие в турнирах «Большого шлема». Ее соперницей во втором круге Roland Garros станет победительница противостояния между Айлой Томлянович из Австралии и Марией Саккари из Греции.