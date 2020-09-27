Сочи, Краснодарский край, , 12:21 — REGNUM Заезд «Формулы — 2», который проходил сегодня, 27 сентября, на Гран-при России в Сочи, пришлось остановить из-за серьезной аварии.

Инцидент произошел на одном из поворотов сочинского автодрома. Пилот Джек Эйткен на своем болиде врезался в машину Луки Гьотто и вынес его с трассы. Болид Эйткена также вылетел за пределы трассы и пробил защитное ограждение.

Гоночный автомобиль Гьото сгорел. Сами пилоты, к счастью, не пострадали, так как гоночные болиды отвечают самым высоким требованиям безопасности. Защитное ограждение трассы получило серьезное повреждение. После аварии был выброшен красный флаг — организаторы решили не продолжать гонку.

Положения пилотов были зафиксированы после пятого круга. Победителем оказался Гуаньюй Чжоу. На втором месте — Иван Мазепин, на третьем — Мик Шумахер.

Стоит отметить, что сегодня на сочинском автодроме состоится гонка «Формулы-1», которая завершает российских этап турнира. Старт назначен на 14:10 по московскому времени.