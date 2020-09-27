Торонто, Канада, , 09:46 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 39 из 41 броска по ворота в пятом матче плей-офф финала североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг», что позволило ему достичь числа в 717 отраженных за один плей-офф НХЛ бросков.

Российский 34-летний хоккеист стал одним из лучших игроков матча, записав на свой счет 14-ю победу в нынешнем плей-офф кубка Стэнли. При этом общее число в 717 сейвов сделало его пятым голкипером в истории НХЛ, который превысил отметку в 700.

В результате Худобин стал третьим вратарем в НХЛ по данному показателю побив достижение финского голкипера команды «Бостон Брюинз» Туукки Раска, сделавшего 715 сейвов в плей-офф 2013 года.

При этом первое место здесь принадлежит вратарю Тиму Томасу, в 2011 году также в составе команды «Бостон Брюинз» отразившему в плей-офф 798 бросков, второе место — у вратаря Кирка Маклина «Ванкувер Кэнакс», сделавшего 761 сейв в плей-офф в 1994 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл во втором овертайме команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).