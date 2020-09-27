Абу-Даби, , 09:47 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов проиграл представителю Канады Хакиму Даводу на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионата (UFC) 253, проходившем в Абу-Даби.

Бой проходил в промежуточной весовой категории, так как российский спортсмен не смог не смог уложиться в лимит полулегкой категории. По итогам всех трех заявленных раундов судьи раздельным решением (28−29, 30−27, 29−28) присудили победу канадскому бойцу.

Отметим, эта победа стала пятой подряд для 29-летнего Давода и 12-й в ММА при одном проигранном бое и одном, завершившемся вничью. Для 29-летнего Тухугов это поражение стало пятым при 19 победах и одной ничьей.