Абу-Даби, , 09:10 — REGNUM Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) нигерийского происхождения Исраэль Адесанья победил Пауло Косту из Бразилии и этим защитил свой титул чемпиона промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в среднем весе. Бой состоялся на турнире UFC 253 в Абу-Даби.

Поединок был завершен уже во втором раунде, когда судья засчитал Адесанье победу техническим нокаутом.

Отметим, это вторая удачная защита 31-летним Исраэлем Адесаньей титула чемпиона UFC в среднем весе, в марте нынешнего года на турнире UFC 248 он одержал верх над кубинцем Йоэлем Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Для 29-летнего Косты это первое поражение при 13 выигранных поединках.