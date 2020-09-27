Абу-Даби, , 08:56 — REGNUM Польский боец смешанного стиля (ММА) Ян Блахович оказался сильнее представителя США Доминика Рейеса в поединке за звание чемпиона промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 253 в Абу-Даби.

Бой завершился во втором раунде, когда польский спортсмен сначала отправил своего американского оппонента в нокдаун, а затем в партере произвел его добивание, после чего судья засчитал Рейесу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 27-й в ММА в активе 37-летнего Блаховича при восьми поражениях. Для 30-летнего Рейеса это поражение стало вторым при 12 выигранных поединках.