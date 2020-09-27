Орландо, США, , 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась в пользу «Лейкерс» со счетом 117:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард Леброн Джеймс, который смог оформить во встрече трипл-дабл с 38 очками, 16 подборами и 10 передачами. Его коллега по клубу форвард Энтони Дэвис набрал за игру 27 очков.

В составе «Денвера» самыми результативными оказались сербский центровой Никола Йокич и форвард Джерами Грант, которые оба набрали за матч по 20 очков.

Отметим, по итогам встречи счет в полуфинальной серии плей-офф НБА стал 4−1 в пользу «Лейкерс» и, таким образом, клуб вышел в финал плей-офф, где его соперником станет победитель серии между командами «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».