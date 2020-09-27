Севилья, Испания, , 09:11 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» обыграл команду из Севильи «Бетис» в матче 3-го тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Счёт в матче открыл аргентинский защитник «Реала» Федерико Вальверде, отличившийся на 14-й минуте матча. Затем хозяева дважды поразили ворота соперника и вышли вперед после голов алжирского защитника «Бетиса» Аиссы Манди (35-я) и португальского хавбека Вильяма Карвалью (37-я).

Однако на этом футбольная удача хозяев иссякла — на 48-й минуте итальянский защитник «Бетиса» Эмерсон забил гол в собственные ворота и на 67-й получил красную карточку, после чего вынужден был покинуть поле. А на 82-й минуте защитник «Реала» Серхио Рамос удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота хозяев, чем принес своему клубу победу.

Отметим, в 4-м туре испанской Примеры «Реал» 30 сентября примет на своем поле команду «Вальядолид», а «Бетис» днем ранее поедет в гости к «Хетафе».